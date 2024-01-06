"Не нужно разгонять "зраду": в Воздушных силах прокомментировали информацию о якобы задержке поставок F-16 Данией. Видео

Официальные лица Дании не делали никаких заявлений об отсрочке поставок истребителей F-16 в Украину. Сроки передачи самолетов остаются теми же, что и были определены ранее: они поступят в нашу страну весной.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он призвал украинцев не делать "катастрофу или измену" на пустом месте, а журналистов – использовать официальные источники.

Игнат заявил, что после появления новости о якобы отсрочке по поставкам в Украину Данией западных истребителей, решил проверить эту информацию в официальных источниках.

"Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Никаких заявлений. Я не увидел, по крайней мере. Издание Berlingske, оно ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхвачивается и становится эдаким мейнстримом в наших СМИ", – отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что особенно тщательно к проверке информации следует подходить в таких чувствительных для нашего государства вопросах, как появление на вооружении украинской армии современных самолетов.

"Все понимают, насколько чувствительна тема для нас F-16. Так давайте официальные источники смотреть! Заявляют партнеры? Не заявляют. Поэтому не нужно из этого делать какую-то катастрофу или предательство", – призвал Игнат.

Он заверил, что в настоящее время никаких изменений в договоренностях с Данией нет, а составленные ранее планы своевременно выполняются.

"У нас идет постепенно план, он выполняется Пилоты учатся. И говорили об этом (о сроках передачи. – Ред.), были заявления. Хотелось бы до конца года, разумеется. Но речь шла о сроках – весной", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее датское издание Berlingske со ссылкой на собственные источники заявило, что Дания передаст Украине истребители F-16 с опозданием. Среди причин отсрочки в материале было названо то, что еще не выполнены все условия передачи, в частности, не завершена подготовка украинских пилотов.

Поэтому, утверждали журналисты, передачу истребителей якобы решено отложить на второй квартал 2024 года.