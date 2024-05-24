"Это комплексный подход": авиаэксперт Храпчинский объяснил, как самолеты F-16 усилят возможности Украины в войне. Видео

Многоцелевые истребители F-16 усилят украинскую оборону – особенно если западные партнеры разрешать использовать эти самолеты для ударов по целях на территории Российской Федерации. Это помогло бы уменьшить количество атак со стороны РФ на прифронтовой пограничной зоне.

На это в эфире OBOZ.Talk обратил внимание авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Он отметил, что нам нужно масштабировать свои возможности не только за счет получения большего количества помощи, но и за счет разрешения применять западное оружие по военным целям в России.

"Потому что мы понимаем, что совсем скоро мы получим самолеты F-16, которые пройдут с определенным вооружением, которое может использоваться активно по территории Российской Федерации и создать определенные возможности по уменьшению ударов со стороны России на прифронтовой пограничной зоне", – сказал эксперт.

К примеру, на Харьковщине потенциально можно будет снизить количество обстрелов и вражескими баллистическими ракетами, и КАБами. Если наши F-16 смогут уничтожать самолеты противника над Россией и наземно-пусковые установки тех же С-300.

Храпчинский подчеркнул, что нам нужно вести с партнерами активный диалог по этому поводу.

Ведущая спросила, считает ли авиаэксперт активные удары по Крыму подготовкой к появлению у наших Воздушных сил F-16.

"Ну, безусловно, мы можем связывать любую нашу деятельность с подготовкой к более важным операциям. Но надо не забывать, что у нас есть реальная потребность уменьшения возможностей врага на подступах к линии фронта. То есть, уменьшение возможностей получения на линию фронта как топлива, так и продовольствия, так и летального оружия, тех же боеприпасов и т.д. Поэтому на самом деле мы говорим о том, что сейчас происходят (за счет получения дальнобойного оружия) именно те задачи, которые должны происходить во время боевых действий", – отметил Храпчинский.

Современные самолеты помогут выполнять эти задания. "Поэтому, это скорее не подготовка, а просто комплексный подход, который будет в дальнейшем усилен еще и авиацией", – объяснил он.

Как писал OBOZ.UA, 23 мая в США сообщили, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению F-16 на военной базе в штате Аризона. Воинов отправили в Европу, чтобы они прошли там дополнительную подготовку.

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