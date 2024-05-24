Первая группа пилотов ВСУ завершила обучение на F-16 в США: Politico узнало детали

Первая группа пилотов Вооруженных сил Украины окончили обучение управлению американскими современными истребителями истребитель F-16 на военной базе в Аризоне в США. Сейчас они отправляются в Европу для того, чтобы пройти дополнительную подготовку.

Об этом сказала Эрин Ханниган, представитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии Аризоны в четверг, 23 мая, передает издание Politico. Украинцы проходили подготовку на 162-й базе ВВС Нацгвардии в Тусоне.

"Первая партия украинских пилотов завершила обучение F-16 на военной базе в Аризоне, что является решающим шагом на пути к отправке современных истребителей американского производства в небо Украины", – сказала она.

В то же время Ханниган не стала озвучивать количество украинских пилотов, которые окончили обучение на F-16, а также не сказала точную дату их выпуска из соображений безопасности".

По информации источников издания, сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

В конце февраля 2024 года Ханниган говорила, что первая группа украинских пилотов, состоящая из четырех человек, закончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года. По ее словам, одна группа начала обучение F-16 в середине октября 2023 года, а еще одна – в январе 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину по обучению за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.