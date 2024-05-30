Литва выделила €13,5 млн на радары воздушного наблюдения для Украины

Правительство Литвы в среду, 29 мая, одобрило выделение 13,5 миллионов евро на закупку радаров воздушного наблюдения для Украины. Таким образом, Вильнюс способствует коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляет Германия.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Его цитирует издание LRT.

"Сегодня правительство выделило 13,5 млн евро на приобретение радаров, которые усилят систему оповещения в Украине. Этим мы присоединяемся к инициированной Германией коалиции противовоздушной обороны", – сказал Кащюнас на пресс-конференции журналистам.

Он добавил, что Германия передала Украине свою третью систему Patriot и другие системы ПВО, поэтому Литва вносит свой вклад в ответ.

По словам Кащюнаса, в этом году его страна планирует отправить в Украину четыре таких радара.

"Они улучшат предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. В этом году отправим четыре, а дальше будем закупать радары, потому что они нужны Украине; они сами определили эту потребность", – сказал министр.

Помощь Литвы Украине на сегодняшний день с начала полномасштабной войны достигла одного миллиарда евро, в том числе около 616 миллионов евро военной помощи. По данным Минобороны страны, в текущем году Литва уже оказала помощь на сумму около 95 миллионов евро.

Напомним, в начале мая президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках этой инициативы недавно Литва передала Украине шесть радиолокационных систем AMBER 1800. Также наши военные получили антидроновые системы, беспилотники и патроны 5,56×45 мм для стрелкового оружия.

Также Литва готова отправить свои войска в Украину с учебной миссией. Парламент страны уже дал соответствующее разрешение.

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