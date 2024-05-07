Литва присоединится к инициативе по поставке Украине систем ПВО, – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России. Что именно предусматривает помощь от Вильнюса в этом вопросе, он не уточнил.

На своей странице в социальной сети Х в понедельник, 6 мая, Науседа сообщил, что провел телефонный разговор с президент Украины Владимиром Зеленским. Речь шла в частности и о военной помощь Киеву с ПВО.

Он поблагодарил Германию за решение предоставить Украине дополнительную систему Patriot и добавил, что Литва "присоединится и поможет Украине необходимыми системами", не уточнив, какие именно системы он имеет в виду.

Также литовский президент рассказал, что говорил с Зеленским о предстоящем саммите мира в Швейцарии, а также о текущей ситуации на фронте в Украине.

"Пообщался с Владимиром Зеленским относительно украинского Саммита мира, ситуации на фронте и военной поддержки Украины. Все варианты поддержки Украины должны оставаться на столе", – отметил Науседа.

Напомним, что 11 апреля Зеленский провел встречу в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед участием в саммите Триморья. Главные обсуждаемые темы – это укрепление украинского ПВО, обеспечение насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидация международной поддержки нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, комплекс Patriot, который Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат ЗРК в конце июня 2024 года.

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