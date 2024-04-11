'Главное сейчас – сделать все для укрепления нашей ПВО': Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья

В четверг, 11 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл в Литву. Главная тема запланированных переговоров – укрепление украинской ПВО, обеспечение неотложных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидация международной поддержки нашего государства.

О визите в страну-партнер украинский лидер сообщил в Telegram. Президент уточнил, что в этот день примет участие в саммите Триморья, важных встречах и в подписании нового двустороннего соглашения о безопасности.

"Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право", – подчеркнул президент.

Напомним, Литва планирует потратить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение примерно 3 тысяч FPV-дронов для Украины. Ожидается, что на фронт украинским защитникам они поступят уже в этом году.

Литва уже выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов для страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Литва передала ВСУ командно-штабные машины М577, созданные на базе бронетранспортера M113. 5 апреля эти БТРы добрались до Украины.

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что основная задача НАТО сейчас остановить Россию. Для этого необходимо усилить поддержку Украины.

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