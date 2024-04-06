Литва передала для ВСУ командно-штабные машины М577: они уже на Украине. Фото

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. В этот раз Вильнюс передал ВСУ командно-штабные машины М577, созданные на базе бронетранспортера M113.

5 апреля эти бронетранспортеры добрались до Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас подчеркнул, что Литва будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо", – заявил он.

Отмечается, что Литва приняла решение выделить 35 миллионов евро на чешскую инициативу по приобретению боеприпасов и их передаче Украине.

Военная поддержка, оказываемая Вильнюсом, включает в себя различные виды вооружения, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и другие формы поддержки, отвечающие потребностям Украины.

Кроме того, Литва уже разработала план долгосрочной поддержки Украины на период с 2024 по 2026 год, в рамках которого предполагается выделение 200 миллионов евро для поддержки оборонной сферы Украины.

Стоит отметить, что M577 – командно-штабная машина, созданная на базе бронетранспортера M113 для мобильного командного пункта батальонного уровня.

Корпус изготовлен из сварной алюминиевой брони, а около 40% деталей – из легких сплавов. Это позволило сделать БТР легче и обеспечить высокую мобильность и скорость, необходимые для командного пункта. Он также имеет хорошую проходимость – способен ездить по разным почвам и преодолевать водные препятствия.

M577 может быть оборудован палаткой сзади, создавая дополнительное пространство для команды. Палатки могут соединять несколько таких машин в один командный пункт.

Экипаж машиной состоит из пяти человек, включая водителя.

Помимо роли командно-штабной машины M577 может быть быстро адаптирован под бронированную санитарную машину, медицинскую машину или центр управления огнем.

Напомним, министерство обороны Литвы планирует потратить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение примерно 3 тысяч FPV-дронов для Украины. Ожидается, что на фронт украинским защитникам они поступят уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. В минобороны Литвы отметили, что военная помощь, переданная Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!