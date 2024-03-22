Литва передала для ВСУ системы противодействия беспилотникам: они уже в Украине

Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщает минобороны балтийской страны.

Согласно сообщению литовской стороны, системы противодействия беспилотникам доставили в Украину 22 марта. "Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине", – подчеркнуло оборонное ведомство.

Тип систем и их количество не сообщается. В минобороны Литвы отметили, что военная помощь, передаваемая Украине в рамках системы национальной обороны, "включает широкий спектр вооружений, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение войск, ремонт тяжелой техники и другую помощь, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины".

Отдельно Литва разработала долгосрочный план поддержки Украины, предусматривающий пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы, отметило ведомство.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва передала деньги на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысячах артиллерийских снарядов, которые Прага хочет приобрести для передачи Вооруженным силам Украины.

Кроме того, Украина недавно получила от Литвы 155-мм артиллерийские снаряды. По этому поводу литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас совершенно справедливо заявил, что сейчас снаряды – острейшая потребность Сил обороны Украины.

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