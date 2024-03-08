"То, чего сейчас больше всего не хватает": Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Украина получила новую партию военной помощи от Литвы. Страна отправила для наших военных 155-мм артиллерийские снаряды.

Это подтвердило Министерство национальной обороны Литвы. "Сегодня [7 марта] украинской армии была передана очередная партия поддержки", – сообщается на официальном сайте.

Литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что на этом этапе снаряды – самая острая потребность Сил обороны Украины.

"Мы отправляем то, чего Украине сейчас больше всего не хватает. Мы прислушиваемся к их просьбам и продолжаем оказывать поддержку", – заявил он.

Пресс-служба подчеркнула: у Вильнюса есть долгосрочный план поддержки Киева. Помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, государство активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Литва поддержала многостороннюю инициативу, начатую Чехией, по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов за пределами Европейского Союза. В Вильнюсе подчеркнули, что будут и дальше помогать Киеву.

– В Reuters со ссылкой на литовскую разведку заявили, что, по оценке спецслужбы, Россия сможет воевать против Украины с нынешней интенсивностью по меньшей мере еще два года.

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