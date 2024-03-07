'Москва способна оценить уроки': разведка Литвы спрогнозировала, сколько еще Россия сможет воевать с Украиной

Разведка Литвы прогнозирует, что Россия сможет воевать против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по меньшей мере два года. Высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции предоставляют РФ достаточно ресурсов для ведения боевых действий.

Об этом говорится в докладе литовских спецслужб, сообщает Reuters. Россия реформировала и усилила свою истерзанную боями армию в Украине в 2023 году и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль границы с НАТО, в том числе рядом с Финляндией, которая присоединилась к альянсу в прошлом году.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боевую эффективность", – отмечают литовские ведомства в докладе, на публикацию которого в четверг утром было наложено эмбарго.

Совместный доклад представляет собой работу двух ведомств: контрразведывательного управления государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны.

Министр обороны России заявил во вторник, что страна усилила свои вооруженные силы на севере и западе страны в ответ на предполагаемое наращивание сил НАТО на ее границах.

Литва, соседка России и ее союзницы Беларуси, когда-то управлялась из Москвы, но сейчас является членом НАТО и Европейского Союза.

Агентства писали, что российская разведка предпринимает усилия по уклонению от санкций, введенных против оборонной промышленности страны после вторжения на Украину.

В то время как Россию открыто снабжают оружием и боеприпасами только Иран и Северная Корея, Китай стал ее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань стал основной валютой для международных транзакций России, сообщили литовские агентства.

Там добавили, что с тех пор, как Россия в 2023 году разместила военные боеголовки в Беларуси, она последовательно строит инфраструктуру для их использования там.

В докладе говорится, что российские и белорусские спецслужбы активизировали свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу, а Литва в 2023 году задержала нескольких своих граждан, которых обвинила в предоставлении данных белорусской разведке за наличные.

Ранее директор по оборонной политике Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис заявил, что Россия считает соседние с ней государства частью своей "империи", поэтому эти страны всегда будут под угрозой российского вторжения. Полномасштабная война России против Украины может быть частью более масштабного плана Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в течение следующего десятилетия. Тем не менее их может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

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