Еще одна страна присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Литва поддержала многостороннюю инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов за пределами Европейского Союза. Литва и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за собственную независимость.

Такое заявление заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время телефонного разговора с чешским коллегой Петром Фиалой. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Это очень важная инициатива, особенно в этот период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились", – подчеркнула Шимоните.

Она добавила, что Литва продолжит оказывать поддержку во всех форматах помощи, способствующих укреплению способности Украины эффективно противостоять российской агрессии, и таким образом защищать свободу всей Европы.

При этом премьер-министр Литвы не уточнила, каким образом страна будет помогать в чешской инициативе и какую сумму готова на это пожертвовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.

Также стало известно, что в Украине наращивают производство бомб, отпечатанных на 3D-принтере. Воины сил обороны уже используют на фронте самодельные бомбы.