Литва выделила €35 млн на боеприпасы для Украины: о чем идет речь

Правительство Литвы в среду, 20 марта, объявило о выделении 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины. Это будет происходить в рамках чешской инициативы.

Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Итого, что бы ни понадобилось для победы!" – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне Финляндия выделит Украине 30 миллионов евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Эти средства также пойдут на финансирование инициативы Чехии по поставке снарядов Украине из третьих стран.

Ранее в Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их украинские воины должны получить уже до конца марта. В целом, по его словам, Украина в 2024 году может получить более миллиона боеприпасов в рамках инициативы Евросоюза.

Между тем, издание CNN сообщало, что Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.