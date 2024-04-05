Литва планирует закупить для Украины FPV-дронов на 2 млн евро: когда поступят на фронт

Министерство обороны Литвы планирует потратить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение примерно 3 тысяч FPV-дронов для Украины. Ожидается, что на фронт украинским защитникам они поступят уже в этом году.

Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом она сказала во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Она отметила, что Литва уже выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов для страны.

Кроме того, Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 3 тысяч FPV-дронов за примерно 2 млн евро.

"Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", – добавила Ингрида Шимоните.

Напомним, во вторник, 26 марта, Сейм Литовской Республики одобрил поправки к закону о публичных закупках, позволяющих профильным организациям покупать и использовать для испытаний дроны с компонентами китайского производства. Также такие дроны Литва сможет передавать другим странам, в том числе Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. В минобороны Литвы отметили, что военная помощь, переданная Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений.

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