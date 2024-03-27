Литва будет поставлять Украине больше дронов: парламент принял закон о китайских комплектующих

Во вторник, 26 марта, Сейм Литовской Республики одобрил поправки к закону о публичных закупках, позволяющих профильным организациям покупать и использовать для испытаний дроны с компонентами китайского производства. Также такие дроны Литва сможет передавать другим странам, в том числе и Украине.

Об этом пишет новостной портал Lrytas.lt. После обсуждений за этот проект проголосовали 75 депутатов, воздержались 2, а против не проголосовал ни один из них.

Теперь литовские организации могут передать закупленные беспилотники с китайскими компонентами Украине, которая борется с российской агрессией. Отмечается, что из-за нехватки оружия и боеприпасов дроны стали важной частью вооружения Сил обороны Украины.

"Поскольку такие беспилотники или другие продукты не будут использоваться в деятельности закупающих их организаций, которые являются важными для безопасности, такие исключения не нанесут вреда интересам национальной безопасности страны", – сказано в сообщении.

Ранее в Литве организации, имеющие важное значение для государственной безопасности, не могли покупать товары, производитель или контроллер которых зарегистрирован в Китае, поскольку они считаются ненадежными. Запрет действовал даже в том случае, если такие товары использовались только для тестирования или передавались в качестве поддержки в другие страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам. В минобороны Литвы отметили, что военная помощь, которую передают Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений.

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