'Есть соответствующее разрешение': Литва готова отправить своих солдат на обучающую миссию в Украину

Литва готова отправить свои войска в Украину с учебной миссией. Парламент страны уже предоставил соответствующее разрешение.

Об этом в комментарии Financial Times сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она пояснила, что в рамках учебной миссии литовские военные помогут с тренировками украинских бойцов. Однако Киев пока об этом не просил.

Шимоните согласилась, что Россия, безусловно, признает такой шаг провокацией, однако ядерные угрозы и так звучат постоянно.

"Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то взорвут ядерным оружием", – отметила литовский премьер.

В то же время она выразила сомнения в том, что РФ действительно его применит, поскольку в таком случае территория государства-агрессора также пострадает от радиоактивного загрязнения – ведь "в основном ветры дуют с запада на восток".

Шимоните также объяснила усиление российских атак на украинскую гражданскую инфраструктуру желанием террористов произвести новую волну миграции украинцев из-за отсутствия базовых коммунальных услуг.

Напомним, в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки при определенных условиях западных войск в Украину. В начале мая политик назвал конкретные условия: российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев отправить соответствующий запрос о помощи. На призыв к западным союзникам не исключать такой вариант откликается все больше игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против вовлечения итальянских солдат в войну. Он считает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о теоретической возможности отправить войска в Украину только "повышают напряженность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!