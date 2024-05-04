Министра обороны Италии испугали заявления Макрона о войне в Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно теоретической возможности отправить войска в Украину только "повышают напряженность". Такого мнения придерживается министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который выступает против вовлечения итальянских солдат в войну.

Крозетто заявил, что Рим на стороне Киева. Однако политик боится эскалации. "Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем. Но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", – процитировало главу МО издание Corriere Della Sera.

Крозетто "с самого начала заявлял, что Украине нужно помочь, чтобы избежать расширения конфликта", написали журналисты. Однако он не хочет роста напряженности, а наоборот советует "плести паутину дипломатии". Потому что "Италии будет что терять", если она станет участницей войны.

На вопрос относительно привлечения итальянских военных к любой войне министр ответил: "Абсолютно нет! Сегодня никто не может в этом сомневаться".

В Италии, как указал Крозетто, есть "четкий запрет на прямые военные интервенции, за пределами того, что предусмотрено законами и Конституцией".

"Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Гипотетическое вмешательство в Украине не только не входило бы в этот случай, но и спровоцировало бы дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесло бы пользы, прежде всего, самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует", – утверждает руководитель итальянского оборонного ведомства.

Высказывания по этому поводу президента Франции Крозетто раскритиковал, хотя и оправдался, что не хочет судить главу "такой дружественной страны".

"Но я не понимаю цели и полезности этих деклараций, которые объективно повышают напряженность", – высказал мнение министр.

Как писал OBOZ.UA, ранее Макрон не исключил никаких действий, в том числе отправки французских военных в Украину, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

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