'Ничего не исключаю': Макрон сделал новое заявление о возможности отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

В то же время он добавил, что не намерен рассказывать о всех планах Франции, чтобы не ослабить себя перед противников. Об этом сообщает The Economist.

По словам Макрона, его стратегической целью является поражение РФ в Украине. Также он отметил, что в случае, если Москва одержит победу, вся Европа будет в опасности, ведь Россия не остановится.

"Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, слишком колебались, определяя границы наших действий тому, у кого их больше нет и кто является агрессором", – заявил Макрон.

Французский президент отметил, что Европа потратила уже миллиарды на то, чтобы сдержать российскую агрессию. Поэтому Москве нельзя позволить победить в Украине. Макрон подчеркнул, что победа РФ будет ударом не только по безопасности, но и по авторитету европейских стран.

"Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности. Кто сможет знать, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет у других соседних стран – Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какой за этим авторитет у европейцев, которые потратили миллиарды, сказали, что на карту поставлено выживание континента, и не дали себе средств остановить Россию? Так что да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине", – подчеркнул президент Франции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нашей страны, – основная угроза для континента.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Он отметил, что будет положительно реагировать на такое решение, однако подчеркнул, что не имеет права приглашать армию Франции в Украину.

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