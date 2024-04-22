'Я только за': Зеленский отреагировал на инициативу Макрона относительно французских войск в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Он отметил, что будет положительно реагировать на такое решение, однако подчеркнул, что не имеет права приглашать армию Франции в Украину.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому журналисту Хьюго Декрипту, опубликованном в понедельник, 22 апреля. Зеленский добавил, что Макрон думает о том, как обеспечить безопасность на границах Украины.

"Он (Макрон. – Ред.) думает о том, как обеспечить на границах Украины, может, какой-то французский континент, и я – только "за", здесь нет никаких вопросов", – сказал глава государства.

В то же время, по его словам, это не компетенция украинского президента приглашать французскую армию в Украину.

"Я не имею права сказать, что завтра французская армия в полном составе должна быть в Украине и бороться за нас. Я на это просто не имею никакого права, и поэтому я никогда не поднимал этого вопроса", – ответил он.

Также Зеленский сообщил, что будет обсуждать с Макроном, как усилить защиту воздушного пространства над Украиной от российских ракет и дронов. Для этого он ждет визита французского коллеги в Киев.

"Если французские джеты с французскими пилотами могут защищать небо Израиля, то почему французские самолеты не могут защищать небо Украины?" – отметил он.

Президент добавил, что такие инициативы должны исходить от того, от кого зависит решение, и сам Макрон с ним такие вопросы пока не обсуждал.

"Он обещал приехать в Киев, и здесь мы сможем это сделать", – уточнил Зеленский.

Напомним, что в конце февраля на встрече президентов и глав правительств из 28 стран мира президент Франции Эммануэль Макрон предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Впрочем, совместное решение по этому поводу не было принято. Однако, по словам Макрона, "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже Макрон подтвердил, что его заявление было сделано сознательно, а также уточнил, что Париж может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

Позже, комментируя свое резонансное заявление, Макрон подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Запад в шаге от того, чтобы отправить в Украину свои войска. Он пожаловался, что в Европе якобы царят настроения войны, а в политике доминирует логика войны.

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