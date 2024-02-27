Размещение западных войск в Украине и поставки дальнобойного оружия: Макрон раскрыл итоги встречи в Париже

На конференции в Париже, собранной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения помощи Украине, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию нашего государства. Впрочем, совместного решения относительно этого принято не было.

Об этом сказал Макрон на брифинге после мероприятия, передает "Суспільне". В то же время лидер Франции отметил, что в вопросе войны России против Украины "не следует ничего исключать", в том числе и размещение войск.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что лидеры государств согласились с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом". Кроме того, они выразили намерение придерживаться сдерживания эскалации, как они это делают с начала вторжения России в Украину.

Также Макрон анонсировал создание коалиции по поставке Украине дальнобойного вооружения. Речь идет о ракетах большой и средней дальности.

"Новая коалиция будет создана для поставки Украине ракет и бомб средней и большой дальности. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", – сказал он.

Отметим, что встреча состоялась в Елисейском дворце и 26 февраля. В ней приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. От США присутствовал помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а от Британии — глава МИД Дэвид Кэмерон.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. Мероприятие прошло по инициативе Эммануэля Макрона.

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