Макрон созывает встречу по помощи Украине: приглашены лидеры стран

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на встречу лидеров европейских государств, чтобы обсудить с ними войну в Украине ивоенную помощь украинскому государству в борьбе с агрессией России. Встреча состоится в Париже на следующей неделе.

Об этом рассказал в четверг, 22 февраля, президент Польши Анджей Дуда, передает Bloomberg. По его словам, кроме Польши приглашены лидеры многих стран ЕС.

"Президент Макрон в довольно специальной форме пригласил ряд европейских лидеров поговорить о новых предложениях и решениях для Украины. Помимо Польши приглашены лидеры многих стран", – сказал Дуда.

Издание пишет, что Европа "находится под растущим давлением, требующим активизации действий, поскольку российское вторжение продолжается уже третий год, а из-за нехватки боеприпасов киевские силы становятся все более слабыми в вооружении".

Тем временем Конгресс США изо всех сил пытается одобрить помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов из-за противодействия со стороны законодателей-республиканцев, близких к Дональду Трампу, напомнили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Франции ищет средства для финансирования нового пакета помощи для Украины после решения о масштабном сокращении расходов страны. Найти предстоит около 3 млрд евро: именно такой должна быть стоимость нового пакета.