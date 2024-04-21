Орбан заявил, что Запад в шаге от того, чтобы отправить войска в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, сказал, что Запад в шаге от того, чтобы отправить в Украину свои войска. Он пожаловался, что в Европе якобы царят настроения войны, а в политике доминирует логика войны.

На своей странице в Facebook в воскресенье, 21 апреля, Орбан написал, что видит со стороны практически каждого европейского лидера подготовку к войне. Они якобы втянулись в войну в Украине, и рассматривают ее как свою собственную.

Премьер Венгрии пожаловался, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину в Европе шла речь о передачи Киеву только касок, а потом начали вводить против Москвы санкции, передавать ВСУ огнестрельное оружие, танки, а теперь уже и самолеты.

Друг Путина считает, что европейская помощь якобы не улучшила ситуацию, а только ее ухудшила.

"Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в пучину. Брюссель играет с огнем. То, что он делает, это искушение. Мировые войны изначально никогда не назывались мировыми войнами", – написал он.

Орбан добавил, что "венгры знают, что такое война и должны держаться от нее подальше".

"Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих держав. Вот почему мы должны отстаивать мир дома – в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", – заявил премьер Венгрии.

Напомним, что в конце февраля на встрече президентов и глав правительств из 28 стран мира президент Франции Эммануэль Макрон предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Впрочем, совместного решения по этому поводу принято не было. Однако, по словам Макрона, "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже Макрон подтвердил, что его заявление было сделано сознательно, а также уточнил, что Париж может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

Позже, комментируя свое резонансное заявление, Макрон подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОП готовят встречу Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О ее проведении в телефонном разговоре договорились глава ОП Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

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