Планы все более очевидны: НАТО объявляет варианты 'активной защиты' Украины. Путин в ответ готовит ядерное оружие

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки при определенных условиях западных войск в Украину. В начале мая политик назвал конкретные условия: российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев отправить соответствующий запрос о помощи. Кажется, на призыв к западным союзникам не исключать такого варианта отзывается все больше игроков.

Как пишет La Repubblica, ссылаясь на источники в Альянсе, там также уже очертили "красные линии" по активной помощи Украине войсками. Якобы страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине.

На такие заявления российский диктатор ответил любимым и единственным доступным способом – угрозами применения ядерного оружия.

О том, как все больше стран мира задумываются о прямом вмешательстве в войну на стороне Украины, – в материале OBOZ.UA.

Первая реальная угроза с начала войны

После февральского заявления Макрона генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "у НАТО нет планов по отправке войск в Украину и НАТО не является стороной конфликта". Мол, даже если отдельные страны Альянса направят войска в Украину, это повлияет на НАТО в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.

И все же тогда генсек НАТО добавил и следующее: "Важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас". Кажется, консультации проходят достаточно активно и в правильном направлении.

По крайней мере, так заявляет итальянская газета La Repubblica, которая пишет, что якобы "НАТО конфиденциально и без официальных коммуникаций определило, по крайней мере, две "красные линии", за которыми возможно прямое вмешательство в войну Украины с РФ с привлечением более 100-тысячного контингента для участия в боевых действиях против России".

Первой "красной линией" есть прямое или опосредованное участие третьей стороны в войне. В качестве примера называется возможность атаки на Киев с территории Беларуси, что было уже в самом начале полномасштабного вторжения. Вторая "красная линия" – военная провокация против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

Не совсем понятно, как сегодня НАТО представляет себе удар по Молдове, ведь эта страна отделена от территории РФ территорией Украины. Нападение с территории так называемой Приднестровской Республики, где сосредоточены части российской армии, также кажется маловероятным. Возможно, в НАТО уже рассматривают опасность захвата российской армией юга Украины, то есть создание коридора, о котором российские военные говорили еще в 2022 году, подчеркивая стратегическую важность захвата Одессы и выхода на границы с так называемой ПМР. И все же сейчас возможностей у России для такого нападения нет.

По данным издания, Альянс рассматривает возможность использования в войне с Россией войск, развернутых вдоль восточной границы Европы – в странах Балтии, Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии, а это более 100 000 солдат.

Такие сообщения важны, ведь это сигнал российскому диктатору Путину: Украина не может проиграть и Альянс может быть готов к прямому вмешательству, чтобы не допустить этого. По большому счету можно говорить, что эта информация подтверждает слова президента Франции, что французские войска или коалиция отдельных государств могут появиться на территории Украины, если развитие событий будет угрожать украинскому суверенитету.

Путин угрожает ядеркой

Похоже, сейчас у Кремля нет других аргументов, кроме угроз устроить ядерный апокалипсис.

Так, 6 мая Путин поручил своей армии провести учения по применению тактического ядерного оружия. В учениях примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы военно-морского флота, а их цель – "повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач", а также "практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

Учения проводятся "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц", а также с целью "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ".

То, что танцы с нестратегическим ядерным оружием связаны именно с заявлениями о готовности Запада отправить войска в Украину, подтвердил пресс-секретарь российского диктатора Песков. По его словам, новый виток эскалации напряженности беспрецедентен и нуждается в особом внимании и особых мерах.

Планы – это хорошо, но их реализация – это другой вопрос

"Эту информацию не нужно сразу преувеличивать. Лично я не встречал в своей практике, чтобы НАТО использовало такую терминологию, как "красные линии" в отношении действий или реакций на какие-либо действия. Относительно планов, о которых говорит итальянское издание, они могут и должны быть, "но их реализация – это уже другой вопрос" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины.

"Стратегия Альянса – защита территорий стран-членов. Поэтому не совсем понятно то, что обнародовала La Repubblica, – при каких опциях якобы будут задействованы войска со стороны НАТО. Например, вступление в войну Беларуси, которая является членом союзного государства с РФ. На территории которой, как мы знаем, базируются российские войска, там идет подготовка этих войск, хранятся боеприпасы и техника. Два года назад именно оттуда пришли российские войска в Украину. Поэтому говорить о такой "красной линии", как будущее вовлечение Беларуси, – это уже некорректно. Соседнее государство уже участвует в войне. Другое дело, что пока вооруженные силы этой страны никак себя не проявили", – считает дипломат.

Что касается второй возможности, на которую ссылается La Repubblica, – военные провокации против стран Балтии, Польши или Молдовы, то, по мнению Игоря Долгова, здесь также не совсем понятна терминология. К примеру, обломок российской ракеты упал на территорию, скажем, Молдовы или Румынии. Или какие-то недружественные действия военно-космических сил России над Балтийским морем – это провокации или нет? В материале конкретного ответа нет.

"А дальше наступает момент принятия решений, потому что, как все мы знаем и помним, в НАТО решения принимаются консенсусом, – продолжает Игорь Долгов. – Готовы ли будут все страны-члены принять решение перейти к активным действиям против подразделений ВС РФ?" И что должно произойти, чтобы такие механизмы были задействованы? Мне кажется, что провокаций недостаточно. Должны быть более серьезные проявления, в частности, атаки на территорию или воздушное пространство либо стран Балтии, либо Молдовы.

На мой взгляд, все же реакция не силами НАТО, а реагирование силами отдельных стран-членов НАТО все же возможна. И все же наличие планов и их активация – это разного порядка вещи. И очевидно, что НАТО с самого начала побаивалось и опасалось даже намеков на то, что может быть развитие конфликта к непосредственному участию блока в войне с РФ", – отмечает Игорь Долгов.

По мнению дипломата, в США до сих пор боятся втягивания в прямой конфликт с Россией. И этой главной опасности аналитики советуют правительству Штатов всячески избегать. Потому что это переводит конфликт в другую плоскость и другой уровень угроз, опасности ядерной войны.

"То есть планы на любые случаи должны существовать. Но надо понимать, что их разрабатывают, готовят и задумывают военные. Активация планов – это уже компетенция политиков, особенно когда мы говорим о НАТО", – отметил Игорь Долгов.

Запад посылает четкий сигнал

"Появление этой информации означает, что в Альянсе понимают важные угрозы, связанные с продолжением войны России против Украины. Напомним, что Россия претендует на все территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые теперь упоминаются в ее Конституции как субъекты РФ. При этом Путин не оставляет и других своих экспансионистских планов, и западные политики понимают степень опасности" – такую точку зрения высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

По мнению Портникова, на Западе опасаются, что Путин готов выполнить свою главную амбициозную цель – ликвидацию украинского суверенитета и присоединение всей Украины к РФ в качестве ряда областей, лишенных какой-либо субъектности. Как известно, в России рассматривается возможность восстановления российской государственности в границах Союза 1991 года.

"Как раз ограничение российских возможностей с точки зрения ликвидации суверенитета Украины и является главной задачей цивилизованного мира на последующие годы российско-украинской войны. И то, что Запад может быть готов вмешиваться в ситуацию, если Россия действительно посягает на украинский суверенитет, – это важный сигнал и для Путина, и для всех нас.

То есть больше не может повториться ситуация, когда Россия будет наступать на Киев с целью захвата города и создания в украинской столице марионеточного правительства во главе с коллаборационистами. Путин должен отдавать себе отчет, что этот его план вряд ли может быть реализован в будущем, ведь Запад четко указывает, что не допустит ликвидации суверенитета Украины. А это уже первый шаг и к освобождению всех украинских территорий, сегодня захваченных Россией", – отмечает Виталий Портников.