Литва передала Украине 6 радаров, антидроновое оборудование и беспилотники: что известно

Литва принимает участие в немецкой инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD), направленной на усиление украинской ПВО. В рамках нее Вильнюс предоставил Украине шесть радиолокационных систем AMBER 1800 года.

Также наши военные получили патроны 5,56×45 мм для стрелкового оружия, антидроновые системы и беспилотники. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Литвы.

В пакет помощи также вошли генераторы мощностью 100 кВт и раскладные кровати.

Отмечается, что все перечисленное оборудование для наших Сил обороны уже прибыло в Украину.

"Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и уже составляет миллиард евро. Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму около 616 млн евро. В течение этого года уже оказана поддержка примерно на 95 миллионов евро, предполагается, что такая динамика поддержки будет продолжаться", – сообщили в минобороны.

Немецкий министр обороны Борис Писториус во время общения с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом отметил вклад Вильнюса в спасение жизней в Украине.

"Со своей стороны мы рады, что можем внести свой вклад в коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой", – сказал министр обороны ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России.

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