Испания передаст Украине систему ПВО: Зеленский рассказал о договоренности

Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны нашей страны. Речь идет как о системах ПВО, так и боеприпасах для них. Также Португалия предоставляет бронированную технику украинским военным и дает деньги на снаряды в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Лиссабоне по факту встречи с премьером Португалии. Глава государства говорил о необходимости принятия двусторонних сделок безопасности, предусматривающих долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи, и отметил, что ряд соглашений "уже есть сейчас".

Зеленский подчеркнул, что приоритетом сейчас является противовоздушная оборона. Среди этих соглашений есть договоренность со странами, в которых есть системы противовоздушной обороны, пояснил он.

"Что касается, например, Испании. У нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО относительно конкретных систем и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли, потому что люди в Украине ждут их как в пустыне глоток". воды", – добавил он.

Отдельно Зеленский отметил выделение 100 млн. евро на закупку артиллерийских снарядов для нашего государства в рамках инициативы Чехии и участие Португалии в подготовке персонала Сил обороны Украины.

"Но это сейчас. ПВО сейчас, артиллерия сейчас, бронированная техника это сейчас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды хотят передать Украине дополнительную систему ПВО и ПРО Patriot. Для этого они выделят основные компоненты из собственных запасов, а также приглашают европейские страны присоединиться к инициативе. Глава МО страны Кайса Оллонгрен призвала союзников внести свой вклад.

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