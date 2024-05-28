Нидерланды планируют как можно быстрее собрать для Украины Patriot: что известно

Нидерланды хотят передать Украине дополнительную систему ПВО и ПРО Patriot. Для этого они выделят основные компоненты из своих собственных запасов, а также призывают присоединиться европейские страны.

Пресс-служба нидерландского министерства обороны сообщила об этом на официальном сайте 28 мая. Правительство уже определило, какие государства потенциально могут предоставить детали и боеприпасы к Patriot для украинской противовоздушной обороны. Глава МО Кайса Оллонгрен призвала союзников внести свой вклад.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять детали и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полноценную систему в краткосрочной перспективе", – ожидает Оллонгрен.

Правительство Нидерландов осознает, что Patriot не хватает, однако Украина борется и за Европу. Ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются атакам.

"Генеральный секретарь НАТО недавно заявил, что как Альянс мы можем временно опуститься ниже минимальных требований к возможностям нашей обороны. Так что есть простор для творчества", – объяснила министр обороны.

В ее ведомстве рассчитывают, что оборонная промышленность ускорит производство и поставку запасных компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4. Общая сумма – 1 миллиард 230 миллионов долларов.

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