'Должны быть готовы': в Воздушных силах сделали заявление о комбинированных ударах РФ по Украине

Страна-агрессор может продолжать наносить комбинированные удары по всей территории Украины. И все должны быть готовы к этому.

Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он также отметил, что россияне целятся в энергетическую инфраструктуру Украины и пытаются ее уничтожить.

"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества разных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить", – заявил он.

Евлаш добавил, что россияне целятся в энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются бить по разным объектам.

"Противник может продолжать такие свои удары. Мы должны быть готовы к этому. В последнее время мы увидели уменьшение использования "Шахедов". Но этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", – резюмировал свое мнение Евлаш.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели. На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские оккупанты во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

В среду, 8 мая, страна-агрессор также нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами с самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.