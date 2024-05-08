На Прикарпатье под удар попал объект энергетической инфраструктуры: произошел пожар

В среду, 8 мая, страна-агрессор нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук. Отмечается, что целью был объект энергетической инфраструктуры, но не называется какой именно.

На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Состояние повреждений объекта уточняется. Слова благодарности каждому, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак. Пожарным, энергетикам, а также военным, защищающим нашу землю и небо", – говорится в сообщении.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели.

На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские оккупанты во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрамы": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.