Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области: произошел пожар

На рассвете 8 мая российские оккупанты атаковали Полтавщину. В области отработало ПВО, однако есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

По нему ударил вражеский БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Напомним, ночью и на рассвете 8 мая российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы прозвучали в ряде регионов, в частности, в Киевской, Винницкой, Запорожье. По областям работала ПВО.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в эту ночь Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 мая, в День памяти и примирения, в Киеве раздались звуки взрывов. Силы ПВО отразили все воздушные цели, летевшие в направлении столицы.

– 7 мая россияне весь день активно обстреливали Днепропетровскую область. По меньшей мере, семеро мирных жителей пострадали, травмы, в частности, получила шестилетняя девочка.

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