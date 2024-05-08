Россия подняла в воздух самолеты Ту-95МС с аэродрома 'Оленья' и вывела в Черное море ракетоноситель: возможны пуски крылатых ракет

В ночь со вторника на среду, 8 мая, страна-агрессор Россия вывела в Черное море подводный носитель ракет "Калибр". Также с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели по меньшей мере три бомбардировщика Ту-95МС.

Из-за этого существует угроза ракетного удара по Украине. Мониторинговые каналы сообщили о движении Ту-95МС юго-восточным курсом.

"Количество бортов будет уточняться со временем. Если вылет боевой: ориентировочный выход на пусковые – Саратовская область: 03:00, Каспийское море: 04:00. Соответственно приближение крылатых ракет к государственной границе Украины: 04-05:00", – предупреждали они.

Что же касается носителя "Калибров", то это подлодка, сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини". Россия вывела этот ракетоноситель в Черное море вечером 7 мая. Сколько на подлодке "Калибров", Плетенчук не сказал.

"Потенциальная опасность учитывается и куда враг запустит ракеты, станет известно лишь тогда, когда начнется этот процесс. Все эти процессы отслеживаются и у людей будет время для реагирования на угрозу ракетного удара", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, враг в ночь на 8 мая запустил по Украине дроны-камикадзе типа Shahed. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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