По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного и северо-восточного направлений

В Украине в ночь на среду, 8 мая, была объявлена воздушная тревога для Запорожской и Днепропетровской областей. В Воздушных силах ВС Украины уточнили, что есть угроза применения вражеских ударных БПЛА.

Также мониторы ВСУ сообщили, что "направление вражеских беспилотников может изменяться". В указанных областях власти призвали граждан находиться в укрытиях.

Относительно движения вражеских БПЛА, в ВС ВСУ отметили: дроны в Днепропетровской области держат курс (пока) на север в направлении Харьковщины.

"Шахеды" россиян в Днепропетровской области идут курсом на северо-запад и запад, в направлении Полтавской области.

Ровно в полночь на карте воздушных тревог красной стала Сумская область. Мониторы сообщили, что вражеские ударные БпЛА из Курской области следуют в направлении Сумщины, курс юго-западный.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая отразили российскую дроновую атаку на Сумскую область. В небе защитники уничтожили 12 из 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

После полуночи 6 мая российские кафиры также нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумщины. После этого в части региона исчез свет.

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