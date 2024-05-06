Оккупанты ночью атаковали Украину 13 дронами: силы ПВО уничтожили 12 'Шахедов' на Сумщине

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая отразили российскую дроновую атаку на Сумскую область. В небе защитники уничтожили 12 из 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, враг запускал по Украине дроны-камикадзе с северного направления (Курская область РФ).

В результате боевой работы мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 12 вражеских БПЛА в Сумской области.

"Спасибо боевую работу! Вместе – к победе!", – отметил командующий Воздушными силами.

Добавим, что после полуночи 6 мая российские оккупанты также нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумщины. После этого в части региона исчез свет.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 5 мая, защитники неба сбили 23 из 24 ударных дронов типа Shahed. В частности, беспылотники обезвредили в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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