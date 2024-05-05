Силы обороны сбили 23 из 24 'Шахедов', которыми атаковала Россия

Защитники неба Украины в ночь на 5 мая уничтожили 23 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили в целом 24 БЛПА – в сторону Харьковщины и Днепропетровщины.

К сожалению, есть попадания в Харькове. Об отражении вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, враг направил 24 "Шахеда" с северного и южного направлений (районы пусков – Курская область РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 23 дрона в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

"Всем спасибо боевую работу!.. Поздравляю украинцев с Пасхой! Христос Воскрес! С Божьим Благословением – идем к победе!" – отметил Олещук.

По данным Днепропетровской ОВА, ночью над регионом бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили 12 ударных дронов: по одному в Криворожском и Никопольском районах, десять – в Днепровском. Из-за падения обломков в Днепре повреждены инфраструктурные объекты (возникло несколько пожаров) и многоэтажка. В Слобожанской громаде разбиты два автомобиля, задело также магазин.

Из-за попадания "Шахеда" в Харькове ночью 5 мая вспыхнул пожар в частном секторе, пострадал мужчина.

Известно также, что ночью оккупанты сбросили ФАБ-100 на город Украинск в Селидовской громаде Покровского района Донетчины. Там повреждены внешкольное заведение и частный дом – к счастью, без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая войска войска РФ запустили по Украине 13 "Шахедов" и четыре ракеты С-300. Силы ПВО уничтожили все вражеские ударные БПЛА в пределах Харьковщины и Днепропетровщины.

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