Войска РФ в пасхальную ночь ударили дронами по Днепру: повреждена инфраструктура

Оккупационные войска России в ночь на православную Пасху, 5 мая, запустили более десятка дронов-камикадзе типа Shahed в сторону Днепропетровщины. Силы ПВО сбили 12 целей, однако есть повреждения инфраструктуры в облцентре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он опубликовал фото с последствиями обстрела Никопольщины, на которую враг тоже направил ударные БПЛА другого типа.

По его словам, бойцы из воздушного командования "Восток" сбили по одному "Шахеду" в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском. В общем этой ночью защитники неба обезвредили 23 из 24 дронов-камикадзе.

"Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской громаде разбиты два автомобиля, задело и магазин", – отметил чиновник.

Он добавил, что с вечера минувших суток оккупанты также терроризировали Никопольщину: пять раз применили ударные дроны разных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая сбитый "Шахед" попал в объект критической инфраструктуры в Павлоградском районе Днепропетровщины. Были повреждены также частные жилые дома, пострадали мужчина и женщина.

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