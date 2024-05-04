На Днепропетровщине ночью сбитый дрон попал в объект критической инфраструктуры

Пять из 13 запущенных оккупантами дронов-камикадзе в ночь на 4 мая защитники сбили над Павлоградским районом Днепропетровской области. Впрочем, избежать разрушений, несмотря на уничтожение всех вражеских "Шахедов", не удалось: поврежден объект критической инфраструктуры и частные жилые дома.

Известно о двух пострадавших. Об этом и других атаках оккупантов на Днепропетровщину с вечера предыдущего дня рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили 5 шахедов. Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил чиновник.

По данным канала "Днепр Оперативный", ранениям подверглись житель Павлограда 55 лет, раненой женщине – 57-мь. Дом горел на площади 15 кв м.

Не прекращали захватчики и атаки с помощью других вооружений. Так, вечером и ночью по Никопольскому району захватчики ударили пять раз. Для атаки россияне применили тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Обстреливали они как Никополь, так и Марганец.

"Изувечены коммунальное предприятие, лицей, 2 многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры. Люди не пострадали", – рассказал Лысак.

А уже утром захватчики ударили по Мировской громаде: в результате атаки вспыхнул пожар на агрофирме. Последствия вражеских обстрелов сейчас уточняются.

Напомним, в ночь на 4 мая захватчики запустили по Украине 13 "шахедов" и 4 ракеты С-300. Силы ПВО уничтожили 13 дронов над Харьковской и Днепропетровской областями.

При этом на Харьковщине обломки сбитых дронов нанесли ущерб в Основянском районе города. Там произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания.

Пострадали четверогражданских, из них ребенок 2010 года рождения и женщина были госпитализированы, еще две харьковчанки помощь получили на месте.