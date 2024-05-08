На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие

На Киевщине утром 8 мая из-за российской атаки была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО. В разгар тревоги в одном из населенных пунктов Броварского района вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

На месте работают спасатели ГСЧС, известно о пострадавших. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"По информации ГСЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района. Спасатели работают, подробности – официально позже", - отметил он.

Впоследствии Сапожко уточнил, что в результате атаки ранены двое мирных жителей.

"В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, повреждения получили два человека – женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу", – написал Сапожко.

Как рассказал начальник Киевской областной военной администрации, в ночь на 8 мая российские захватчики атаковали Киевщину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Атака продолжалась около четырех часов, в регионе работали силы ПВО.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время ⁠падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двое пострадавших – женщина и мужчина с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили. Пострадавшим предоставляется вся необходимая неотложная помощь. Зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света", – рассказал он.

В то же время обломки сбитых воздушных средств поражения полностью разрушили один частный жилой дом и подсобное помещение рядом с ним. Повреждены еще 14 домов и один автомобиль.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.