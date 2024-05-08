В Кировоградской области в результате атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры: пострадал 8-летний ребенок
В Кировоградской области российские оккупанты во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.
По предварительным данным, разрушения получили свыше 10 частных домов и несколько десятков гаражей. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет. Разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все соответствующие службы работают на месте", – отмечено в сообщении.
Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.
Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели.
На Киевщине же в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.
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