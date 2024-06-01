Войска России в ночь на 1 июня атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате обстрела есть критические повреждения оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго". "Очередная крайне трудная ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", – говорится в сообщении.

Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями, информировали в "Укрэгидроэнерго".

"Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", – заявили в компании.

Там также добавили, что с начала великой войны была уничтожена Каховская ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".

Как писал OBOZ.UA, ранее глава минэнергетики Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетики в пяти областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. Последствия устанавливаются, над ликвидацией работают энергетики, заявил министр.

В частности, под удар попали две теплоэлектростанции ДТЭК. Там было серьезно повреждено оборудование, сообщили в компании.

Попадание в энергообъект было и в Запорожье, также повреждены десятки жилых домов. Патрульная полиция сообщила, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто.

На Днепропетровщине тоже заявили о попадании, четыре человека получили ранения.

По Ивано-Франковщине враг ударил четырьмя ракетами, там есть разрушения критической и гражданской инфраструктуры, ранен мужчина.

На Львовщине сразу шесть крылатых ракет РФ попали в три объекта критической инфраструктуры. Есть разрушения, пострадали четыре человека.

Напомним, в ночь на 1 июня армия России массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами, Польша поднимала свою авиацию.

Сначала враг запустил ударные дроны-камикадзе, а позже стало известно о запуске ракет с самолетов Ту-95МС и "Калибров", в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

На Киевщине и в Винницкой области сработала система противовоздушной обороны, российские ракеты фиксировались также на Одесщине, Полтавщине, Днепропетровщине и в западных областях.

А днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому на Харьковщине, там пострадали восемь детей.

Президент Владимир Зеленский после ночной массированной атаки обратился к Западу с призывом защитить небо над Украиной. По его словам, главная цель Москвы – узаконить террор, воспользоваться нехваткой ПВО и недостаточной решительностью партнеров.

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