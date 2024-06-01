'Спасибо, что смотрели, как Россия нас бомбит': польские военные пожаловались на трудную ночь, но украинцы не оценили

В польской армии после массированной атаки РФ на Украину заявили о "долгой, напряженной ночи для всей системы ПВО Польши". Военные страны уверяют, что ведут "постоянный мониторинг ситуации на территории Украины" и "находятся в постоянной готовности" к защите неба над Польшей, однако украинцы высмеяли подобные заявления.

В частности, Оперативное командование польских Вооруженных сил в 6:43 субботы, 1 июня, отреагировало на очередной массированный обстрел Украины, в ходе которого РФ задействовала сто ракет и "Шахедов". Польша из-за атаки поднимала свою авиацию. "Это была длинная, напряженная ночь для всей системы ПВО Польши", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после снижения уровня угрозы ракетных ударов авиации РФ по Украине деятельность польской и союзнических авиаций в воздушном пространстве Польши прекращена, а "развернутые силы и средства вернулись к штатным операциям".

"РФ нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины, включая приграничные с Польшей регионы. Удары наносились с использованием крылатых ракет, БПЛА Shahed и баллистических ракет, запущенных с акватории Черного моря. Войско Польское осуществляет постоянный мониторинг ситуации на территории Украины и находится в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – заявили в оперативном командовании.

Такое заявление вызвало бурную реакцию украинцев в сети. Они обвиняют руководство Польши в бездействии и иронизируют, что "трудная ночь" для польской ПВО – просто наблюдать за боевой работой украинских защитников неба. Приводим некоторые из комментариев:

– "Ох, бедные парни. Я уверен, смотреть, как российские ракеты бомбили нас, было так тяжело. Представьте, если бы вы решили нам помочь! Это, вероятно, приведет к вашему психическому расстройству";

– "Видимо, было так утомительно смотреть и ничего не делать";

– "Вы ничтожества";

– "Спасибо, что следите за тем, как россияне бомбят Украину. Это должно быть очень изнурительным";

– Сочувствую. Может, Украина может вам чем-нибудь помочь?"

Отметим, армия Польши имеет на своем вооружении одну из самых современных систем ПВО – Patriot, а также истребители F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях немецкая газета BILD написала, что в НАТО обсуждается возможность защиты неба над западными регионами Украины с использованием ЗРК стран альянса. Инициатором такой идеи выступила именно Польша.

Ранее в Польше отреагировали на просьбу Киева о помощи в уничтожении российских ракет. В польском МИД заявили, что этот вопрос можно обсуждать, но необходимо учесть много условий.

По данным опроса, 63% населения Польши хотели бы, чтобы польская ПВО сбивала российские ракеты в приграничных регионах Украины.

Президент Владимир Зеленский уже заявлял: НАТО могло бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в направлении западных стран. Решение по прмеру принятого для Израиля возможно, однако нужно желание, подчеркнул он.

А глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что никакие юридические, моральные или аргументы безопасности не могут мешать сбиванию странами Запада со своей территории российских ракет над Украиной. По словам министра, все, кто утверждает обратное и рассказывает об угрозе эскалации, занимаются манипуляциями.

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