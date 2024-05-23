'Вопрос дискуссионный': в МИД Польши прокомментировали просьбу Украины сбивать ракеты

В Польше отреагировали на просьбу Украины об оказании помощи в сбивании российских ракет. В польском министерстве иностранных дел отметили, что этот вопрос можно обсуждать.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что необходимо будет учесть множество условий. Об этом в комментарии RMF FM заявил представитель МИД Польши Павел Вроньский.

Представитель дипломатического ведомства подтвердил, что украинская сторона предлагает, чтобы польская армия и ПВО сбивали ракеты, пролетающие над территорией Украины. По его словам, это вопрос для обсуждения, в ходе которого нужно учесть разные условия.

Вроньский заявил, что речь идет о технических вопросах, касающихся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы.

"Что будет, если остатки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или станут причиной чьей-то смерти. Ведь эта ракета не растворяется в воздухе", – сказал представитель МИД Польши.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что государства НАТО могли бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в направлении западных стран. Решение, подобное тому, которое было принято для Израиля во время иранских обстрелов, возможно – однако нужно желание.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Politico заявило, что Зеленский планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, никакие юридические, моральные аргументы или аргументы относительно безопасности не мешают и не могут мешать сбиванию западными партнерами со своей территории российских ракет над Украиной. Все, кто утверждает обратное и рассказывает об угрозе эскалации, занимаются манипуляциями.

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