Зеленский посетит Францию и будет просить НАТО сбивать российские ракеты – Politico

Президент Украины Владимир Зеленский якобы планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ. Также он якобы планирует попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на два источника. Речь идет о мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине высадки западных союзников в Нормандии.

Журналисты пишут, что график украинского президента всегда может измениться, но если все пойдет по плану, Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Британия, когда Иран напал на Израиль.

Также он потребует, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону Украины и восстановление страны после войны.

"Планы Зеленского особенно примечательны, поскольку недавно он отменил поездки за границу после начала крупного наступления России вна Харьковщине. Но Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и глобальном внимании, и эта поездка даст ему возможность встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", – пишет издание.

Затем Зеленский, как утверждают источники журналистов, планирует отправиться в Италию на встречу G7.

"В течение нескольких месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов конфискованных российских активов для укрепления обороны и экономики Украины, ссылаясь на юридические вопросы и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами. США и Британия решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически", – говорится в материале.

Этот вопрос взволновал предыдущую встречу министров финансов "Большой семерки", на которой глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полной конфискации российских активов для предоставления кредита Украине.

Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто сомневается.

"Если в мире есть 300 миллиардов долларов – почему бы не использовать их?" – сказал он в январе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в частности, поставок военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

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