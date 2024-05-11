Макрон пообещал Украине больше оружия в ближайшие недели и предупредил оккупантов

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в частности, поставок военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

Соответствующее заявление Макрон озвучил в 16-минутном видео, опубликованном 11 мая на его официальной странице в соцсети Х. Он, в частности, объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине, отметив, что Франция вступать в войну не планирует.

В то же время, он призвал быть твердым в поддержке Украины, отметив, что "сегодня перед нами стоит огромный вызов".

"Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отказать Россию от дальнейшего продвижения, потому что в Украине верховенство права также поставлено на карту, и если мы позволим этому произойти в Украине, это будет закон сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, это происходит в 1500 километрах от нас", – сказал Макрон.

Именно поэтому союзники должны помогать Киеву больше, добавил он.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся делать в ближайшие недели, доставляя больше оборудования украинцам, но также сказать в определенный момент: если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их".

В завершение видеообращения Макрон сказал, что "всеми силами надеется, что нам не придется воевать".

"Мы должны быть убедительными и заслуживать доверия относительно наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам, моей собственной безопасности, я не исключаю вмешательства. ... Франция – не государство войны, а государство мира, но да, если мы хотим иметь мир, мы должны его защитить", – заявил он.

Кроме того, политик также выразил поддержку "созданию европейского оборонного потенциала, сил быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек, которые могут быть развернуты для защиты наших граждан, когда происходит очень серьезная операция", и "проведение совместных учений европейцев".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля около 20 лидеров стран Европы встретились в Париже для обсуждения российской угрозы. К ним обратился президент Украины Владимир Зеленский.

После конференции Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправки западных войск для борьбы с агрессией РФ. Позже он уточнил, что Париж может отправить войска в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

В Офисе Зеленского заявили, что в настоящее время Украина не рассматривает возможности введения войск НАТО на свою территорию, поскольку для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: Киев рассчитывает, что в НАТО примут решение по заявке страны на членство уже на саммите в Вашингтоне в июле. Также глава правительства подчеркнул, что Киев будет не против, если страны НАТО направят свои войска в Украину.

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