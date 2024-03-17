Украина не рассматривает введение войск НАТО: у Зеленского объяснили причину

Украина не рассматривает возможность введения войск Североатлантического альянса на свою территорию. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение.

Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона. Жовква отметил, что Украина приветствует все инициативы, направленные на укрепление нашей безопасности.

"Все инициативы, способствующие безопасности Украины, приветствуются Украиной... Безусловно, на сегодняшний день мы не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине - для этого нужно соответствующее решение", – сказал он.

Представитель ОПУ также отметил, что все страны, рассматривающие вопросы введения войск, являются членами НАТО, а Украина на данный момент не является членом Альянса.

Напомним, министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что члены НАТО не должны исключать возможность отправки войск на территорию Украины. По ее мнению, западные страны, включая США, не должны быть полностью против этой идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме прокомментировали данные о том, что страны ЕС обсуждают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут отрицать предложения других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.