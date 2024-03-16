'Не должны исключать вариант': глава МИД Финляндии сказала, когда НАТО может отправить войска в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что члены НАТО не должны исключать возможности отправки войск на территорию Украины. По ее мнению, западные страны, включая США, не должны быть полностью против этой идеи.

Валтонен считает, что возможность разместить западные войска в Украине не стоит исключать, если "ситуация в стране ухудшится". Заявление главы МИД Финляндии в пятницу, 15 марта, процитировало издание Politico.

В то же время, по состоянию на сейчас Хельсинки не обсуждают отправку своих военных в Украину.

"Важно, чтобы мы не исключали это в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но финская позиция четкая: мы не отправляем сейчас никаких войск и не желаем это обсуждать", – подчеркнула министр.

Глава ведомства добавила, что сейчас необходимо, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Украине, к тому же "многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше" в этом вопросе.

Издание отметило, что высказывание Валтонен касалось долгосрочного и гипотетического выбора.

"Но ее размышления свидетельствуют, что по мере того, как война затягивается, европейские страны, которые могут столкнуться с непосредственной опасностью со стороны Москвы, должны быть готовы рассмотреть этот вариант более серьезно", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме прокомментировали данные о том, что страны ЕС обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать предложениям других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.