"Это суверенное решение каждой страны": у Байдена прокомментировали возможность размещения иностранных войск в Украине
В администрации главы Штатов Джо Байдена прокомментировали данные о том, что европейские государства обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать предложениям других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.
Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу, 15 марта, отметил, что может говорить только от имени США и эта страна не будет отправлять войска в Украину. Его слова процитировало агенство Укринформ.
Он подчеркнул, что Белы дом не просит другие страны, такие как Франция, "прекратить разговоры по поводу отправки войск в Украину".
Когда у него спросили, выступают ли США против того, чтобы другие страны делали это, представитель Белого дома отметил, что это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться на позиции, объявленной ранее Байденом.
"Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США. – Ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине. – Ред.)", – отметил советник Байдена.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает возможность отправить в Украину французские войска. По его словам, в Париже "не исключают такой сценарий".
Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом кругу" Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу.
Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллинн не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будет давать обещаний.
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