'Это суверенное решение каждой страны': у Байдена прокомментировали возможность размещения иностранных войск в Украине

В администрации главы Штатов Джо Байдена прокомментировали данные о том, что европейские государства обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать предложениям других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу, 15 марта, отметил, что может говорить только от имени США и эта страна не будет отправлять войска в Украину. Его слова процитировало агенство Укринформ.

Он подчеркнул, что Белы дом не просит другие страны, такие как Франция, "прекратить разговоры по поводу отправки войск в Украину".

Когда у него спросили, выступают ли США против того, чтобы другие страны делали это, представитель Белого дома отметил, что это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться на позиции, объявленной ранее Байденом.

"Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США. – Ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине. – Ред.)", – отметил советник Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает возможность отправить в Украину французские войска. По его словам, в Париже "не исключают такой сценарий".

Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом кругу" Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллинн не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будет давать обещаний.