'Обстоятельства могут измениться': премьер Эстонии не смогла гарантировать, что военные страны не отправят в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.

С таким заявлением глава эстонского правительства выступила во время выступления в парламенте в четверг, 14 марта, передает издание ERR. Каллас сказала, что в Эстонии хотят, чтобы Украина победила, а Россия вернулась к своим границам.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам", – сказала она.

Премьер-министр отметила, что в любом случае решение будет принимать не она, а парламент. Перед этим депутаты от фракции Консервативной народной партии потребовали у Каллас гарантий о том, что эстонские войска не отправят в Украину.

"Для отправки солдат куда-то за пределы Эстонии нужен мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Так же, как мы отправляли солдат в разные миссии, для этого нужен мандат Рийгикогу. Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас", – отметила Каллас.

Ранее комментируя возможность отправки войск в Украину, Каллас отметила, что Киев не просил об этом. В то же время Украина просила у Эстонии помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщали, что "в закрытом круге" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.