Киев просил боеприпасы и ПВО, а не солдат: премьер Эстонии объяснила, почему эстонские военные не поедут в Украину

Украина не просила Эстонию отправлять свои войска на территорию нашей страны. Вместо этого Киев просил у Таллинна помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак государства-агрессора России.

Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на брифинге в среду, 6 марта, передает издание ERR. Руководитель правительства заверила, что эстонские солдаты не поедут воевать в Украину.

Каллас добавила, что лидеры и других государств Европейского Союза не намерены отправлять свои сухопутные войска в Украину. Страны ЕС, как она отметила, боятся быть втянутыми в войну с Россией.

"Чтобы мы не отправились туда на войну, нам нужно приложить усилия, что мы и делаем, чтобы эта война закончилась в Украине. И украинцы не просили у нас солдат, не просили сухопутных войск. Они просили боеприпасы, они просили ПВО, они просили нас о подготовке своих солдат, и мы все это делаем. И они тоже просили нас о поддержке. Они попросили о политической изоляции России, и мы все это делаем", – заявила премьер-министр.

Отметим, что дискуссии на тему отправления западных войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На ней он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже он уточнил свое заявление и подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

Комментируя слова Макрона, президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей отдельной штурмовой бригаде сказали, что лучший вариант, где можно задействовать иностранные войска сейчас, – это взять под контроль белорусскую границу. Но идея по отправке военного контингента из стран Запада или НАТО в Украину хорошая, но малореальная.

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