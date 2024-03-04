'Лучший вариант': в 3-й ОШБр сказали, где в Украине можно задействовать иностранные войска

Лучший вариант, где можно задействовать иностранные войска сейчас — взять под контроль белорусскую границу. Но идея по отправке военного контингента из стран Запада или НАТО в Украину хорошая, но малореальная.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все чаще появляются заявления западных политиков о возможностях размещения иностранных войск в Украине. На сегодняшний день считаю эту идею хорошей, но, к сожалению, малореальной", – говорится в сообщении.

Жорин также рассказал, как целесообразно отправлять западные войска в Украину. Он заверил, что непосредственное участие в боях они точно участвовать не будут. Однако, по словам военного, определенные задачи выполнять могут хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы.

"А лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы. Мы бы так уволили часть своих сил для самых активных участков фронта", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы Россия победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

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