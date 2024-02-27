Испания, Италия и Бельгия не будут посылать свои войска в Украину: в чем причина

Испания, Италия и Бельгия не согласились с предложением Франции отправить европейские сухопутные войска в Украину. В правительствах этих стран сослались на оказываемую ими материальную помощь, которую они считают достаточной.

Об этом заявили министр спорта (она является официальным представителем правительства) Испании Пилар Аллегрия, глава МИД Италии Антонио Таяни и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Таким образом, чиновники прокомментировали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

В Испании правительство намерено "ограничить свою помощь отправкой большего количества оружия и боеприпасов". По этому поводу Пилар Аллегрия заявила, что "единство было и остается самым эффективным оружием, которым Европа должна противостоять атаке Путина".

Более конкретным оказалось заявление минобороны Бельгии. По словам Людивин Дедондер, для ее страны "остается приоритетом предоставление всей необходимой материальной помощи". Чиновница уточнила, что бельгийское правительство в 2024 году предоставит Украине военную помощь в размере 611 миллионов евро, а также "активно примет участие в шести коалициях, которые поддерживают украинские вооруженные силы".

Министр иностранных дел Антонио Таяни (который также является заместителем премьера) Италии, сообщил причину отказа от предложения Макрона. "Говорить об отправке войск (в Украину) нужно очень осторожно. Мы не должны заставлять людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией, мы только защищаем Украину", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что пока ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Впоследствии президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои воинские части в Украину.

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