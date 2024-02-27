Дуда рассказал о дискуссиях в Париже по поводу идеи отправления солдат в Украину и высказался о распаде России

В ходе встречи в столице Франции Париже президентов, глав правительств и министров из 28 стран мира политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и, в частности, вопрос о вводе войск в Украину. Вокруг этой темы развернулась страстная дискуссия.

Детали сообщил изданию LCI президент Польши Анджей Дуда. По словам главы Польши, участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи. Саммит состоялся по инициативе президента Эммануэля Макрона.

На вопрос о согласованной помощи для Украины, например ракет дальнего радиуса действия, польский лидер не ответил.

"Что касается деталей, то это дело отдельных государств – решать, какую именно помощь они оказывают Украине", – подчеркнул Дуда.

Также президент Польши прокомментировал, хотел бы видеть распад государства-террориста России.

"С точки зрения Польши и учитывая нашу историю, было бы лучше, если бы России не существовало", – заявил Дуда.

Напомним, на саммите 26 февраля в Париже Макрон заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

В частности, Макрон заявил, что Франция не будет блокировать закупку снарядов для Украины вне Европейского Союза, как она делала это ранее.

В то же время президент Франции подчеркнул, что ни одна страна ЕС не планирует отправлять в Украину свой военный контингент, однако, по его словам, не исключено, что в будущем эта позиция может измениться.

При этом он затруднился уточнить, какие страны могут рассмотреть возможность такого шага, сославшись на "стратегическую неоднозначность".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. "Все, что мы делаем вместе для защиты от России, добавляет нашим народам реальную безопасность на десятилетия вперед", - отметил украинский лидер в обращении к мировым лидерам.

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