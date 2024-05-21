'Нет ни одного аргумента': Кулеба сделал заявление по сбиванию партнерами со своей территории российских ракет над Украиной

Никакие юридические, моральные аргументы или аргументы относительно безопасности не мешают и не могут мешать сбиванию западными партнерами со своей территории российских ракет над Украиной. Все, кто утверждает обратное и рассказывает об угрозе эскалации, занимаются манипуляциями.

Именно поэтому Киев обращается к союзникам с просьбой либо рассмотреть такую возможность, либо помочь Украине необходимыми системами ПВО и боевой авиацией, которая могла бы сбивать воздушные цели. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного с главой МИД Германии Анналеной Бербок брифинга в Киеве, пишет "Укринформ".

"Нет ни одного юридического, морального аргумента или аргумента относительно безопасности, стоящего на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорят, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что упреки о необходимости избегания эскалации на фоне более чем двухлетней полномасштабной неспровоцированной и агрессивной войны России против Украины выглядят по меньшей мере странно.

Не существует ни одного юридического, морального довода или довода в вопросах безопасности против сбивания партнерами со своей территории российских ракет над Украиной. И общими усилиями этому можно положить конец.

"Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты – не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, несущие смерть из России в Украину, – перехватывались бы с территории стран наших партнеров. Есть альтернативное решение: если вы не хотите этого делать, тогда просто предоставьте нам все необходимые для этого средства, мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями. А занимать позицию, согласно которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины, – это и есть позиция умиротворения агрессора", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, 21 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. Она посетила одну из разрушенных оккупантами украинскую ТЭЦ и призвала мир помочь Украине с ПВО.

Также сообщалось, что в этот же день Зеленский обсудил с президентом Румынии ситуацию на поле боя и потребности в ПВО.